Alcaldes de Junts piden levantar el cordón sanitario a Aliança Catalana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una docena de alcaldes de Junts de municipios de la Catalunya central, el Maresme y comarcas de Girona, se reunieron ayer con el secretario general del partido, Jordi Turull, para pedirle un cambio de rumbo en las políticas marcadas por la formación, sobre todo en el Parlament. Reclamaron abrirse a la negociación con el PSC y también romper el veto total impuesto a Aliança Catalana. Según adelantó 3Cat, en el encuentro los ediles trasladaron a Turull su “preocupación” por el avance de los partidos de la extrema derecha a expensas de ganarles terreno a su formación, sobre todo en los territorios donde ellos gobiernan. Por eso solicitaron a la dirección optar por una posición “más pragmática” y tomar el “camino del centro”. Pusieron como ejemplo la postura tomada en el Congreso de los Diputados, donde el grupo parlamentario de Junts ha pactado “pieza a pieza” con el PSOE y, si ha hecho falta, han votado junto a PP y Vox en “defensa de la clase media y los trabajadores catalanes”, como fue el caso del rechazo a la reducción de la jornada laboral. Así, quieren que esta postura se traslade al Parlament, abriéndose a la negociación con los socialistas catalanes, algo que hasta la fecha apenas ha ocurrido por la negativa de los de Carles Puigdemont a llegar a pactos con los de Salvador Illa, y también rompiendo el cordón sanitario impuesto a la formación que lidera Sílvia Orriols, aunque sin abrirse a negociar con ellos. En este sentido, piden una “aproximación humanista” al fenómeno migratorio. Así podrían votar conjuntamente con el partido de extrema derecha iniciativas en que coincidan, como la prohibición del velo en las escuelas.

La posición sobre esta “cambio” de rumbo en las dinámicas de Junts no es unánime entre los alcaldes que se encontraron con Turull. De hecho, en un comunicado posterior a la reunión, algunos de estos como los de Olot, Vic, Calella, Manlleu y Cabrera de Mar, así como y el jefe de filas de Junts en Berga, negaron haber pedido ningún cambio en la posición que tiene actualmente el partido, y coinciden en defender la estrategia que los juntistas está llevando a cabo tanto en el Parlament como en el Congreso.