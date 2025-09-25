Trump dice ahora que Ucrania podría recuperar todo su territorio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado de posición y afirmó el martes que Ucrania “podría ser capaz de recuperar todo su territorio original”. “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, señaló Trump, después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El mandatario estadounidense, además, destacó los “problemas económicos” del Kremlin, al que definió como “un tigre de papel”.

En su discurso en la ONU, Zelenski agradeció tanto al rey Felipe VI como a Trump su apoyo en la guerra con Rusia, y aseguró que el mundo vive “la carrera armamentística más destructiva de la historia”. “No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas”, declaró el líder ucraniano, que aseguró que “es más más barato poner fin a esta carrera que construir búnkeres para protegernos” y advirtió de que “ninguna institución puede detener el derramamiento de sangre en una guerra”.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, respondió a Trump diciendo que “la economía rusa es estable y predecible” y recalcó que Rusia es un “verdadero oso” y que “no hay osos de papel”. Peskov, además, manifestó que el Ejército ruso avanza en Ucrania “con mucho cuidado para minimizar las bajas”, y sobre la posible recuperación de territorios, declaró que “la dinámica de lo que ocurre en el frente muestra el estado real de cosas”.

Encuentro entre Rubio y Lavrov

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, exigió ayer “medidas significativas” al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para lograr una paz duradera en Ucrania y que “cesen las muertes” en una reunión de una hora y media que mantuvieron en Nueva York. Aunque ambos evitaron hacer declaraciones, al salir del encuentro el enviado ruso hizo un gesto de aprobación con el pulgar.