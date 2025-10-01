El Gobierno de EEUU quiere un Ejército de hombres delgados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, cargó ayer contra la diversidad en el Ejército y llamó a recuperar el “estándar masculino” con la imposición de requisitos físicos y estéticos para evitar militares “gordos” y con “barbas largas”. “No más oficinas de diversidad ni hombres con vestidos”, manifestó el titular de Defensa, que consideró “inaceptable” ver a “generales gordos en los pasillos del Pentágono” y “mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos que los hombre”, declaró.

Por otra parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el Gobierno Federal “probablemente” iba a cerrar la pasada medianoche ante la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto en el Congreso.