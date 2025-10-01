Lluvias intensas provocan el caos en Eivissa y Formentera

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las lluvias torrenciales en Eivissa y Formentera obligaron ayer a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a las inundaciones que provocaron el caos en las islas, que estuvieron cerca del colapso. Emergencias envió un mensaje de alerta a los móviles. Tras varias horas en alerta roja, la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) rebajó por la tarde a naranja el nivel de aviso.

Después de una noche con lluvias intensas, en 12 horas se registraron 236 litros por metro cuadrado en la ciudad de Eivissa y 98 en Formentera. Varias calles y carreteras quedaron inundadas y los Bomberos llevaron a cabo unos quince rescates, algunos de ellos de conductores in extremis. Además, algunos accesos al aeropuerto quedaron cerrados y se limitó el transporte público.

Las autoridades, que suspendieron las clases por la tarde y pidieron evitar cualquier desplazamiento innecesario, informaron de que en Eivissa se registraron 132 incidencias, aunque no hubo heridos graves.

Normalización en València

Mientras, en València mejoró la situación después de varios desbordamientos el lunes por las lluvias torrenciales y la Comunitat va recuperando la normalidad. Emergencias decretó a las seis de la tarde la finalización de la alerta naranja en el litoral norte de Alacant, la última que quedaba vigente. La suspensión de las clases afectó a un total de 53 municipios y 178.792 alumnos.