Muere a los 91 años Jane Goodall, "la amiga de los chimpancés"
La etnóloga británica ha muerto en California por causas naturales
La etnóloga británica, Jane Goodall, ha muerto este miércoles con 91 años en California, en los Estados Unidos, por causas naturales, según ha informado a la organización de que lleva su nombre con un comunicado.
"El instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana la noticia de la muerte por causas naturales de la doctora Jane Goodall [...], mensajera de la paz de las Naciones Unidas y fundadora del instituto [...]. Se encontraba en Calfòrnia como aparte de su gira por los Estados Unidos", han señalado al comunicado.
Una vida dedicada a los chimpancés
Goodall nació en 1934 y ya de pequeña se interesó por los animales y, sobre todo, |por los chimpancés, su gran pasión. En 1957 fue a Kenia a estudiarlos y también estuvo en Tanzania y en el Congo. Sus estudios sobre el comportamiento de los primates han sido pioneros y con su fundación han conseguido salvar a muchos animales de los cazadores furtivos y de comerciantes ilegales en el África.
En el 2002 fue nombrada mensajera de las Naciones Unidas por la Paz y el año 2015 ganó el premio Internacional de Cataluña.