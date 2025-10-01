Muere a los 91 años Jane Goodall, "la amiga de los chimpancés"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La etnóloga británica, Jane Goodall, ha muerto este miércoles con 91 años en California, en los Estados Unidos, por causas naturales, según ha informado a la organización de que lleva su nombre con un comunicado.

"El instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana la noticia de la muerte por causas naturales de la doctora Jane Goodall [...], mensajera de la paz de las Naciones Unidas y fundadora del instituto [...]. Se encontraba en Calfòrnia como aparte de su gira por los Estados Unidos", han señalado al comunicado.

Una vida dedicada a los chimpancés

Goodall nació en 1934 y ya de pequeña se interesó por los animales y, sobre todo, |por los chimpancés, su gran pasión. En 1957 fue a Kenia a estudiarlos y también estuvo en Tanzania y en el Congo. Sus estudios sobre el comportamiento de los primates han sido pioneros y con su fundación han conseguido salvar a muchos animales de los cazadores furtivos y de comerciantes ilegales en el África.

En el 2002 fue nombrada mensajera de las Naciones Unidas por la Paz y el año 2015 ganó el premio Internacional de Cataluña.