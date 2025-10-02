Eivissa trata de recuperar la normalidad tras un aguacero “histórico”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Servicios de emergencia, comerciantes y vecinos de Eivissa trabajaban ayer para recuperar la normalidad, principalmente en la capital de la isla, la zona más afectado por las fuertes lluvias del martes, cuyo alcalde pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica. El aguacero dejó cifras “históricas” de hasta 252 l/m². La Guardia Civil tuvo que rescatar durante la jornada a 148 personas y practicar 59 auxilios en viviendas y vehículos.