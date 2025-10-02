Más de 400 detenidos por las protestas en Marruecos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades marroquíes han detenido a 409 personas durante las protestas de los últimos días para reclamar al Gobierno reformas en servicios públicos como sanidad o educación y denunciar la corrupción. El ministerio del Interior también informó ayer de que 286 personas han resultado heridas durante las manifestaciones, 263 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad y 23 participantes, algunos atropellados por furgones policiales.