Ascienden a tres los fallecidos en las protestas en Marruecos

Un coche de policía arde mientras las protestas se vuelven violentas, en Sale, Marruecos. - EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Gobierno de Marruecos elevó ayer a tres la cifra provisional de fallecidos en las protestas convocadas desde el fin de semana para reclamar mejoras sociales para los jóvenes.

Los tres fallecidos corresponden a una actuación policial en respuesta a un supuesto asalto contra un puesto de la Gendarmería en Laqliaa, una localidad situada a las afueras de Agadir, en el sur de Marruecos.

El portavoz del ministerio del Interior, Rachid el Jalfi, alegó que los gendarmes actuaron en legítima defensa, informó el diario Le Matin.

Son actos que “no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino que son delitos punibles según el Código Penal”, añadió, al aludir a una horquilla de penas que puede oscilar entre los 10 y los 30 años de cárcel y, si existen “circunstancias agravantes”, son susceptibles de derivar incluso en cadena perpetua.

El movimiento Gen Z 212, uno de los impulsores de esta ola de movilizaciones, anunció nuevas “manifestaciones pacíficas”, en un mensaje en redes sociales en el que expresó su rechazo a “cualquier forma de violencia o destrucción de bienes públicos o privados”.