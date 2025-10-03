Israel desactiva la Flotilla humanitaria a Gaza deteniendo a la mayoría de sus integrantes

Tripulantes con brazos en alto del barco Meteque de la flotilla interceptado por Israel. - GLOBAL FLOTILLA SUMUD

El Gobierno de Israel dio ayer por terminada la misión de la Flotilla Global Sumud con la detención de la mayoría de sus integrantes. Según aseguró el ministerio de Asuntos Exteriores israelí en las redes, “ninguno de los barcos de provocación de la Hamás-Sumud logró entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”, al tiempo que reiteraba que todos los tripulantes estaban “sanos y salvos” y serían deportados en unos días a Europa.

De los 500 integrantes de la Global Sumud Flotilla, 443, más del 90%, se encontraban ayer detenidos y solo se mantenía en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

La Flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales. Por ello, en poco más de 12 horas, abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, dando por finalizada la misión.

Al cierre de esta edición, la Policía de Israel anunció que había fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la Flotilla antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación. El comunicado policial precisó que buscan “garantizar el orden público y frustrar cualquier intento de socavar la legitimidad de las acciones del Estado de Israel”.

Aunque en un primer momento no lo permitió, Israel dejó finalmente que los abogados de los activistas detenidos tras la operación contra los barcos pudieran asistir en las audiencias que se están llevando a cabo sobre órdenes de deportación y detención.

Numerosos presidentes de Gobierno o jefes de Estado exigieron a Israel, fundamentalmente, salvaguardar y respetar los derechos de los tripulantes detenidos, y pidieron información del estado de sus nacionales capturados.

El Gobierno español contuvo el tono en su primera respuesta tras la intercepción por parte de Israel de la Flotilla y en la que viajaban más de medio centenar de españoles, sin querer entrar a valorar la acción del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu y aplazando su eventual respuesta a más adelante, una vez alcanzado el objetivo actual: la liberación de los detenidos. En contraposición al tono medido de Pedro Sánchez y el ministro Albares, Sumar –socio minoritario del Gobierno de coalición– elevó el tono contra Netanyahu y criticó la “tibieza” del PSOE en su respuesta a Israel tras la intercepción de la Flotilla.

La Fiscalía española abre una investigación

La Fiscalía General española incluyó la interceptación de la denominada Flotilla en su investigación ante las violaciones de derechos humanos en Gaza, al considerar que pudieran constituir crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Israel.

Parte desde Italia una segunda Flotilla

Una segunda Flotilla compuesta por nueve naves que zarpó el pasado fin de semana de Italia mantiene su rumbo hacia la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, pese a la interceptación anoche de la otra misión.

El Parlament decide desconvocar el pleno

La Junta de Portavoces del Parlament desconvocó ayer la sesión plenaria a causa de la interceptación israelí de la Global Sumud Flotilla cerca de Gaza, según explicaron fuentes parlamentarias. El acuerdo alcanzado por la Mesa del Parlament expresó su preocupación por la situación de la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que viajaba en la flotilla interceptada. PSC, ERC, Comuns y CUP apoyaron la decisión de desconvocar el pleno y Junts, PP, Vox y AC votaron en contra.

Continúan las muertes en la Franja de Gaza

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) informó ayer que un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza mató a uno de sus trabajadores e hirió a otros cuatro, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.

Trump tacha la Flotilla de “provocación deliberada”

La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, calificó como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel.