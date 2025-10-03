Junqueras rechaza el odio para lograr la plenitud nacional

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que “es imposible que una nación crezca en su plenitud nacional si odia a la mitad de su población”. En una entrevista del Diari Ara, Junqueras explicó que “la nación es su gente” y defendió que “se necesita seducir y enamorar”.

El dirigente republicano, que anunció su voluntad de ser candidato de ERC en las próximas elecciones catalanas en 2028, llamó a luchar contra el auge de la extrema derecha mediante el funcionamiento del ascensor social y la igualdad de oportunidades, sin la cual “la meritocracia es una farsa”. El objetivo de Esquerra en estos comicios será “la libertad de Catalunya”, según Junqueras, que respondió que dejaría el cargo si perdiera la mitad de los diputados actuales.

Sobre la financiación, Junqueras lamentó que su formación tenga que “batallar sola” y cargó contra Junts por “no estar alineado” y no “reclamar” avances en esta materia. Además, aseguró que “sin los independentistas” el PSC “no defendería un modelo de financiación ni la recaudación de impuestos”.

En relación a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, el líder de ERC puso como condición la cuestión del modelo de financiación y avances en la recaudación de impuestos para la Generalitat para empezar las conversaciones. El PSOE, al igual que el PSC en el Parlament, necesita los votos de los republicanos –y también de Junts– en el Congreso para aprobar las cuentas, después de tres años de retrasos en el plazo para presentarlas.