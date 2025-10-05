El PP exige al PSOE mostrar facturas de pagos a Ábalos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, aseguró ayer que si el PSOE no enseña facturas que constaten los pagos en metálico que recibió José Luis Ábalos, y que reveló el viernes un informe de la Guardia Civil, “quedará perfectamente acreditada” la existencia de una contabilidad B en la formación socialista. “Ese informe acredita que el número 2 de Pedro Sánchez, su hombre de máxima confianza en el partido y en el Gobierno ha estado durante varios años sufragando parte de sus gastos personales por valor de más de 95.000 euros, sin justificación de ningún tipo”, afirmó. “Lo que hasta ayer era una sospecha, hoy ya es un hecho”, aseveró Tellado para apuntar que en la sede de Ferraz “se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia” en la contabilidad oficial de la formación socialista. Por este motivo, pidió a los socios del Gobierno que “rompan” con Sánchez para no ser “cómplices” de su corrupción. Ante esto, la portavoz del PSOE, la leridana Montse Mínguez, defendió que los sobres con dinero en efectivo con los que su partido pagó al exministro son “un justificante de gastos ajustado al céntimo”, y no “corrupción” como denuncia el PP. “Ven un sobre con dinero y piensan en corrupción. Nosotros vemos un justificante de gastos ajustado al céntimo. Cada uno interpreta según su experiencia”, sostuvo en X.

Contra los populares cargó también la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, asegurando que no aceptan “lecciones de moral de una formación corrupta”. En términos similares se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que afirmó que el PP “es el partido más corrupto de Europa” y tachó de “hipócritas” las palabras de Tellado.