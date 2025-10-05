Lleida grita contra el genocidio en la Franja de Gaza

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La catástrofe humanitaria en Gaza volvió a originar ayer protestas en todo el mundo. Cerca de mil personas –según los Mossos d'Esquadra– se congregaron en Lleida, en una manifestación que empezó en la plaza Víctor Siurana y que siguió hasta la subdelegación del Gobierno sin incidencias. Destacó la gran presencia de pañuelos y banderas palestinas –junto a esteladas– y de pancartas defendiendo la resistencia palestina y contra el Gobierno israelí. Durante la marcha se repitieron proclamas como “No es una guerra, es un genocidio” o “Gaza, no estás sola”.

En Tàrrega, el colectivo ‘1 hora por Palestina’ organizó ayer una jornada solidaria con Palestina en la plaza Mayor, que se celebró de 10.00 a 20.00 horas con un programa repleto de actividades culturales, charlas y música. La iniciativa tuvo como objetivo servir de punto de encuentro y reflexión, además de recaudar fondos para la población palestina.

Mientras, en Barcelona unos 70.000 manifestantes, según las autoridades, o 300.000, según los organizadores, reclamaron por la mañana la liberación de la Global Sumud Flotilla, y por la tarde los Mossos cargaron contra activistas que rompieron escaparates de comercios y llamaron al boicot a Israel.

Decenas de miles de personas protestaron en Madrid, así como en Italia, Reino Unido y Francia.