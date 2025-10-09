Sánchez: “Ánimo, Alberto”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado para comparecer este mismo mes de octubre ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo. “Hoy se acabó la huida”, apuntó el popular en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que afirmó que el problema del presidente no es que “esté rodeado de corrupción” sino que es “imposible haber delinquido” sin él. El anuncio de Feijóo fue respondido con sorna por el jefe del Ejecutivo, que le espetó un: “Ánimo, Alberto”.

Feijóo inició el careo reclamándole a Sánchez que un presidente “limpio y decente” hubiera ido a la sede del PSOE a preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, las “chistorras”, haciendo referencia al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicado la semana pasada que detectó “desembolsos” de 95.437 euros del exdirigente del partido José Luis Ábalos que provendrían de “ingresos no declarados”, según apunta el texto.Sánchez le respondió que la página 28 de ese mismo informe demuestra que las acusaciones son “absolutamente falsas” y le recomendó elegir bien sus batallas porque “para sobrecogedor, el Partido Popular”.

Feijóo hizo este anuncio un día después de conocerse que Sánchez comparecerá en la comisión de investigación de la dana en el Congreso para hablar sobre la fase de reconstrucción. El presidente tendrá que comparecer en ambas, ya que la Constitución establece que será “obligatorio” comparecer en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado. En este sentido, el PP le avisó que el Código Penal recoge expresamente que faltar “a la verdad” en una comisión de investigación puede acarrear hasta un año de prisión. Por eso, no descarta explorar posibles acciones judiciales en caso de que el presidente lo haga.

La Comisión Koldo del Senado, que fue creada hace un año y medio, investiga el presunto caso de corrupción en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, centrado en el exasesor Koldo García y su entorno.