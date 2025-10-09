Trump anuncia un pacto entre Israel y Hamás para la "primera fase" del acuerdo de paz

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta madrugada un pacto entre Israel y Hamás para la "primera fase" del acuerdo de paz para Gaza. En un mensaje en sus redes sociales, Trump ha dicho que "todos los rehenes serán liberados muy pronto" y que "Israel retirará a sus tropas a una línea acordada" en un "primer paso hacia una paz fuerte y duradera". "Todas las partes serán tratadas justamente", ha afirmado Trump, que ha remarcado que se trata de un "gran día por el mundo árabe, musulmán, Israel, todas las naciones que los rodean y los Estados Unidos". El gobierno israelí se reunirá este jueves para aprobar el plan, que el primer ministro Benjamin Netanyahu describe como una "victoria moral" de Israel.

"Con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes volverán a casa. Es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel", ha asegurado Netanyahu.

El líder hebreo ha asegurado que gracias a la "poderosa acción militar" de Israel y "los magníficos esfuerzos" de Trump se ha llegado a un "punto de inflexión".

Por su parte, Hamás, en un comunicado difundido por medios internacionales, ha asegurado que el pacto "pondrá fin a la guerra en Gaza y garantizará la retirada completa de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de un intercambio de prisioneros".

Hamás ha agradecido las tareas de los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, así como el rol de Trump, y ha pedido al líder norteamericano que garantice que Israel "cumple totalmente con los términos del acuerdo".