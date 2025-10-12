Illa conmemora el 12-O reivindicando la "convivencia" y el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de España

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha conmemorado el 12 de Octubre reivindicando la "convivencia" y el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de España. "Convivencia es reconocer y garantizar la pluralidad y la diversidad de España, de sus territorios y de sus lenguas," ha señalado Illa en un mensaje en X para el Día de la Hispanidad. "En un momento como este, de cambios tan profundos, tenemos que proteger esta España de todos y todas y poner el acento en aquello que nos une", ha reivindicado el presidente de la Generalitat.

Illa ha asistido este domingo por segundo año consecutivo a los actos del día de la Hispanidad que tienen lugar en Madrid. Una muestra de “normalidad”, según el equipo del presidente, en las relaciones institucionales entre la Generalitat y el Estado. Illa ha llegado a la zona de autoridades de la plaza Cánovas del Castillo, donde está la fuente de Neptuno, acompañado de la delegada del Govern en la capital del Estado, Núria Marín, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Posteriormente, se ha abrazado con María Jesús Montero y, entre otros, ha mantenido una conversación con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido.