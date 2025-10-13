Ataques rusos diarios a viviendas civiles e infraestructuras eléctricas de Ucrania

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La población ucraniana sigue sometida a continuos ataques rusos que afectan a viviendas civiles así como infraestructuras e instalaciones militares. Los ataques durante la noche del sábado causaron daños en la infraestructura eléctrica de las regiones de Donetsk, Odesa y Cherniv, según informó el ministerio de Energía. Por tercer día consecutivo, las redes de energía y de transporte de gas sufieron ataques y los servicios de emergencia trabajaban ayer para estabilizar el suministro eléctrico en las zonas donde quedó afectado.

En Odesa una instalación de gas y una dependencia resultaron dañadas y se produjeron incendios, que fueron extinguidos rápidamente por los rescatistas, dijo el jefe de la administración regional, Oleh Kipper. Una persona resultó herida. También hubo impactos en una instalación de infraestructura energética y en el edificio de la administración estatal del distrito donde hubo daños en las ventanas sin que se produjeran víctimas.

Las tropas rusas también atacaron asentamientos en la región de Chernihiv 59 veces en 24 horas, dijo el jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus.

La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber destruido 103 drones de 188 lanzados por los invasores durante la noche.