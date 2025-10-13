Trump anuncia que la segunda fase para las negociaciones del acuerdo de Gaza ha comenzado

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de Gaza ha comenzado, tras acordar la semana pasada la primera etapa que ya se está implementando. "Empezó. O sea, empezó, en lo que se refiere a la fase dos. Y, como saben, las fases están un poco entrelazadas. Pueden empezar a limpiar. Mirad Gaza...necesita mucha limpieza. Por eso, cuando hablé de los escombros en mi discurso, usé la palabra escombros. Son escombros multiplicados por diez. Pero vamos a hacer un buen trabajo", afirmó el líder en la reunión bilateral con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Desde la semana pasada se implementa la primera fase de este acuerdo, auspiciado por Estados Unidos y que se negoció durante varios días en Sharm el Sheij junto a delegaciones mediadoras de Egipto, Catar y Turquía. En esta primera fase se pactó el alto el fuego, la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave palestino y el intercambio de rehenes por prisioneros, que ha comenzado hoy.

Para la segunda fase que ha comenzado a negociarse se abordará la reconstrucción del enclave, así como el desarme del grupo palestino Hamás y la gobernanza de la Franja. "Estamos en un país donde un amigo mío (Al Sisi) es un líder muy poderoso. Mi amigo es presidente y general. La razón es que es ambas cosas, y se le dan bien (...) Ha hecho un trabajo fantástico uniendo a este país, y Estados Unidos los apoya en todo momento", indicó a los medios, y añadió que Egipto ha tenido "un papel muy importante" con Hamás, dado que el movimiento "respeta a este país y al liderazgo egipcio".

Respecto a los invitados a la ceremonia del acuerdo de paz, aseguró que "tienen mucho poder en otra sala", dado que "están las naciones más ricas, algunas de las más ricas del mundo. Todos los líderes, los grandes líderes, están aquí: los emires, los reyes y todos. Es un grupo muy interesante", dijo, en referencia especialmente a los países del golfo Pérsico.

Trump, que fue hoy a Tel Aviv antes de Egipto, se reunió con familiares de rehenes israelíes y se dirigió a la Knéset, el Parlamento israelí, donde destacó que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el "premio final de la paz". Trump pronunció su discurso tras la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que permanecían cautivos en Gaza y la entrega de prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego.