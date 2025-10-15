Rodalies sufre más de una decena de supresiones de trenes en Barcelona en el inicio de la huelga por Palestina

Publicado por agències / redacció Creado: Actualizado:

Rodalies sufre este miércoles por la mañana la supresión de más de una decena de trenes con motivo de la huelga por Palestina. Desde primera hora, Renfe ha informado de que tiene "supresiones puntuales" que está comunicando a través de las estaciones y en sus canales de X y WhatsApp. Por ahora, algunos de los servicios afectados son la R1 de las 6.39 h desde l'Hospitalet, el de las 06.41 h desde Arenys de Mar, o la o la 7.42 h desde Blanes; los R2sud de las 6.32 h y 7.02 h con salida desde Sant Vicenç de Calders, o los que tenían que salir de la Estación de Francia a las 6.18 o las 8.18 horas. También se han suprimido los servicios de las 06.27 y las 08.27 h del R3 desde Vic o el de las 07.27 h desde la Garriga. Por otra parte, también hay retrasos al R8, el R4, l'R2sud o el R11.

Los servicios mínimos decretados por el Govern establecen que el servicio de transporte público tiene que funcionar al 66%.

Cortada la Ronda Litoral en Barcelona y varios carriles de la AP -7 en Llinars y Cardedeu

Varias carreteras catalanas tienen afectaciones este miércoles por la mañana con motivo de las manifestaciones por la huelga por Palestina convocada para este miércoles. Entre otros, la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona se encuentra corte a la altura de Montjuïc y la Zona Franca, en los dos sentidos de la marcha. Por otra parte, la AP-7 tiene varios carriles cortados en Llinars del Vallès i Cardedeu.

En concreto, sólo hay un carril abierto en cada dirección en estos puntos. La protesta provoca cinco kilómetros de retenciones entre Llinars del Vallès y Cardedeu, en sentido sur; y entre la Roca del Vallès y Llinars del Vallès, en sentido norte. Consulta el estado del tráfico.

Protesta en el paseo de Ronda de Lleida

En Lleida ciudad, piquetes concentrados delante del centro comercial Carrefour han obligado a cortar el Paseo de Ronda.