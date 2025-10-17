Lecornu sobrevive a dos mociones de censura y evita las elecciones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno de Sébastian Lecornu superó ayer las dos mociones de censura que amenazaban su continuidad, en sendas votaciones que hicieron evidente la importancia de la posición del Partido Socialista, que no sin polémica optó por conceder un mínimo tiempo al primer ministro galo tras su promesa de retrasar la puesta en marcha de la reforma de las pensiones.

La primera de las mociones en ser votada fue la promovida por La Francia Insumisa (LFI) y obtuvo 271 votos a favor, menos de los 289 que fijaban el umbral de la caída del Ejecutivo.

La ultraderechista Agrupación Nacional, impulsora de la segunda moción, también se sumó a la izquierda en este primer envite. Para la segunda moción, solo se obtuvieron 144 síes, ya que, tal como había adelantado, la izquierda no se sumó.

Lecornu marcó antes de la votación una diatriba entre el “orden republicano” y el “desorden” para pedir un mínimo tiempo de confianza y, en un mensaje a los partidos opositores, les instó a no acelerar los plazos, porque “las elecciones presidenciales se celebrarán” y “habrá tiempo de hacer campaña”.

En este sentido, les acusó de tomar los presupuestos generales como “rehenes” de intereses partidistas, apelando de nuevo a un consenso para sacarlos adelante antes de que acabe el año.

Sin embargo, desde las filas de Agrupación Nacional, Marine Le Pen reconoció que en su grupo existe una “impaciencia creciente” por ir a las urnas, mientras que los partidos aliados del presidente, Emmanuel Macron, “hacen todo lo posible para evitarlo”. “Volveréis, con la cabeza gacha y el rostro abatido, con la vergüenza de quienes solo ganaron tiempo”, dijo Le Pen desde la tribuna.

Los socialistas, que ya habían adelantado que darían un mínimo voto de confianza a Lecornu tras su gesto como las pensiones, recalcaron que no respaldarán ninguna moción de censura contra el Gobierno “mientras se respete el Parlamento”.

Si entienden que no se da esta circunstancia, “especialmente sobre las pensiones”, habrá una censura “inmediata”, en palabras de Faure. En las filas de su partido, no obstante, siete legisladores votaron a favor de la primera de las mociones presentadas este jueves.

La portavoz de los diputados de LFI, Mathilde Panot, recriminó a los socialistas su “responsabilidad histórica” por no sumarse y cargó directamente contra su cúpula.