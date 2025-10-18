Cerdán pide su libertad al TS y denuncia trato desigual

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán solicitó de nuevo al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que revoque su prisión provisional después de que esta semana haya acordado mantener en libertad con medidas cautelares al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, pese a apreciar cierto riesgo de fuga.

Los abogados de Cerdán denunciaron el “incomprensible agravio comparativo” que sufre respecto al resto de investigados por estar desde finales de junio en la cárcel madrileña de Soto del Real. “Han pasado ya 107 días”, apuntaron. El exnúmero 2 del PSOE, acusado de ser el líder de una red dedicada al cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública, cuestionó que si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo, “es difícil entender” qué acciones de “ocultación o destrucción” de pruebas ha podido hacer “en carácter exclusivo” él mismo.

“No existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán”, señaló la defensa del exdiputado, que subrayó que “no aparece en ningún momento” en el reciente informe patrimonial que sembró dudas sobre gastos de casi 95.000 euros de Ábalos.

Por su parte, Koldo García argumentó que no existe riesgo de fuga en él, dado que depende de una pensión como “único sustento económico” y que ha solicitado “poder vender sus bienes” para mantenerse. “La acusación particular tendría que mirar un poco mejor las cosas”, declaró el exasesor de Ábalos, que también explicó que decidió acogerse al derecho a no declarar porque no tiene los medios para defenderse ni para “certificar todo lo que pueda decir” porque puede tener una “mala interpretación”.

Mientras, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, volvió a reclamar a Ábalos que entregue su acta de diputado, algo que PSOE ya pidió “incluso antes de una investigación abierta”.