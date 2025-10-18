Formalizado el traspaso de los pisos de la Sareb

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El president del Govern, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firmaron ayer en el Palau de la Generalitat el protocolo para que Catalunya gestione las 13.000 viviendas y 300 solares de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), procedentes de la antigua Sareb (Sociedad de los Archivos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

La Generalitat recibirá los pisos y solares en usufructo por un período de 4 años, prorrogables otros 4 años más, y se destinarán a vivienda de protección oficial (VPO) de gestión pública de forma permanente. Entre estos inmuebles hay pisos alquilados, sin uso y pendientes de rehabilitar y de adecuar.

“Vamos a por todas en el mercado de la vivienda”, declaró el mandatario catalán, que remarcó que no “les temblarán las piernas” a la hora de actuar.