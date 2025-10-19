Netanyahu acusa a Hamás de incumplir el alto el fuego y ordena bombardear Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado actuar "con fuerza" contra "objetivos terroristas en Gaza" después de acusar a Hamás de violar el alto el fuego que entró en vigor hace menos de una semana. La Oficina del Primer Ministro ha informado este domingo de que Netanyahu se ha reunido de urgencia con el ministro de Defensa, Israel Katz, y los jefes de seguridad para evaluar la respuesta a un presunto ataque de Hamás en la zona de Rafah, en el sur de Gaza.

Según fuentes militares israelíes, el ejército ha desencadenado más de 20 ataques a Gaza después del incidente de esta mañana, previa comunicación en los Estados Unidos. La agencia palestina Barreño ha informado de al menos cinco muertos en un bombardeo contra una cafetería en Deir en el Balá, en el centro de la Franja, en lo que supone la crisis más grave de la tregua desde su implementación.

El incidente que ha desencadenado esta escalada ha sido, según el ejército israelí, un ataque contra una unidad de ingenieros militares y un refuerzo de infantería en Rafah, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo. No hay constancia de víctimas en este ataque inicial.

Hamás niega cualquier implicación en el ataque

Por su parte, Hamás ha negado rotundamente cualquier implicación en el incidente. El grupo palestino ha asegurado en un comunicado que no tiene "conocimiento de ninguna operación o enfrentamiento en la zona de Rafah", destacando que la zona donde se ha producido el incidente se encuentra bajo control israelí, y que el contacto con sus unidades allí "ha sido cortado desde que la guerra se reanudó en marzo del mismo año".

"Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo aquello acordado, especialmente el alto el fuego en toda la Franja de Gaza," ha subrayado el brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín en el Qassam, que han explicado que no pueden comunicarse con ninguno de sus combatientes en esta área si todavía queda alguien vivo.

Israel amenaza con aumentar la intensidad de los ataques

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha adoptado un tono contundente después del incidente, advirtiendo que "Hamás aprenderá hoy en las malas que Israel está decidido a proteger a sus soldados". Katz ha confirmado haber dado la orden directa de actuar "con contundencia" y ha amenazado con que "Hamás pagará un alto precio por cualquier disparo" o violación del alto el fuego.

"Si no captan el mensaje, aumentaremos la intensidad de nuestra respuesta", ha advertido al ministro en una declaración que muestra la fragilidad de la tregua conseguida, después de más de un año de conflicto que ha devastado la Franja de Gaza y ha dejado miles de víctimas.