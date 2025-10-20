Trump responde a las protestas con un vídeo ‘tirando heces a los manifestantes’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ayer a las multitudinarias protestas que el sábado llenaron las calles con millones de personas en toda la geografía estadounidense con un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que aparece con una corona y pilotando un avión de guerra llamado “Rey Trump” que bombardea excrementos sobre personas manifestándose en la calle. También publicó otro vídeo hecho con inteligencia artificial que muestra al mandatario en una ceremonia de coronación y a varias personas arrodillándose ante él, en respuesta al movimiento ‘No Kings’ (Sin Reyes), organizador de las manifestaciones. Las protestas transcurrieron de manera pacífica en más de 2.700 ciudades como Washington DC, Chicago, Nueva York, San Francisco o Los Ángeles.

Por otro lado, Trump ordenó ayer la suspensión de la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y dijo que si no cerraba “estos campos de exterminio de inmediato”, Estados Unidos “los cerrará”. El gobierno colombiano respondió que las declaraciones de Trump son “ofensivas” y “una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano”.