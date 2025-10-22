Asesina a su expareja ante su bebé de quince meses

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo ayer a un hombre de 30 años por presuntamente matar a puñaladas a su expareja, una joven de 21 años, ante su bebé de apenas 15 meses de edad en un domicilio situado en el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos ocurrieron sobre las 15 horas del lunes, cuando los servicios de Emergencias recibieron una llamada alertando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el número 3 de la calle Astillero de Madrid, donde la fallecida vivía de alquiler en una habitación junto a su hijo, que fue localizado junto al cadaver de su madre.

La alerta la dio la arrendataria del piso después de que una niña de 12 años, que reside en el mismo piso y que no guarda vínculos familiares con la joven asesinada, encontrara el cuerpo. Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la joven, que presentaba varias heridas de arma blanca. La Policía Nacional abrió entonces una investigación para esclarecer los hechos, la cual permitió identificar y localizar de madrugada al presunto autor de los hechos en un piso en la localidad de Torrejón de Ardoz. Contra el hombre constaban denuncias previas por maltrato y contra él pesaba una orden de alejamiento en vigor que había quebrantado en anteriores ocasiones. Su caso figuraba en el sistema policial VioGén catalogado de riesgo “bajo”. Por el momento se desconoce si el menor es hijo del presunto agresor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen, por lo que esta es la víctima mortal número 32 que deja esta lacra social en España en lo que va de año, la segunda en la Comunidad de Madrid, y la 1.327 desde 2003, cuando empezaron los registros. En siete de los 32 feminicidios constaban denuncias por violencia machista contra los agresores, el 21,9 % de los casos. Con su bebé son 17 los niños que se han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género en 2025, 486 desde 2013.