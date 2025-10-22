Sanae Takaichi, primera mujer elegida primera ministra de Japón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La conservadora Sanae Takaichi, de 64 años, se convirtió ayer en la primera mujer en ser nombrada primera ministra de Japón, tras conseguir el apoyo de la formación Innovación y de varios independientes. Takaichi, del Partido Liberal Democrático (PLD), obtuvo 237 de los 465 votos en la Cámara Baja, y 123 de los 246 en la Cámara Alta en primera ronda, hasta llegar a 125 en la segunda vuelta. De esta manera, Takaichi sustituye al exprimer ministro Shigeru Ishiba, que dimitió en septiembre en medio de su mandato por las dos derrotas consecutivas en elecciones japonesas del PLD.

“El camino por delante será difícil”, manifestó la nueva mandataria –sin mayoría en las cámaras–, que se puso como objetivo “estabilizar” la economía del país y mitigar el impacto del aumento de precios, por lo que pidió “calma” a la oposición y dejar a un lado las posiciones partidistas. Takaichi es seguidora de la exlíder británica Margaret Thatcher y es considerada la heredera ideológica del exmandatario japonés asesinado Shinzo Abe.