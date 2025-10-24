Estados Unidos ataca otra narcolancha en el Pacífico y deja tres muertos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, informó el miércoles de que el Ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque a una “narcolancha” frente a la costa colombiana en el océano Pacífico, que provocó tres muertos. Se suman a otros dos fallecidos el martes por una ofensiva similar. “Estos ataques continuarán, día tras día”, confirmó Hegseth, que comparó a los supuestos narcotraficantes con miembros de Al Qaeda.

Este es el noveno ataque de EEUU a “narcolanchas” y el segundo en el Pacífico, después de que los demás se llevaran a cabo en el mar Caribe. Han dejado un balance total de 37 muertos. Este último llega en medio del aumento de la tensión entre Estados Unidos y Colombia, tras el anuncio del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de suspender todos los pagos y subsidios a Bogotá, y sus acusaciones al presidente colombiano, Gustavo Petro, de “matón” y “mal tipo” que “produce mucha droga”.

Por otra parte, los senadores republicanos fracasaron por duodécima ocasión en su intento de aprobar un plan de financiación provisional que ponga fin al actual cierre del Gobierno federal, el segundo más largo de la historia del país tras superar los 22 días. Los demócratas del Senado lograron bloquear nuevamente el proyecto de ley de la formación de Trump, que terminó con 54 votos a favor y 46 en contra, sin llegar a los 60 que se necesitan legalmente para aprobarlo. Los subsidios del programa de seguro de salud Obamacare son el principal punto de conflicto entre ambos partidos.

En otro orden de cosas, la Casa Blanca confirmó que Trump se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea el Sur el próximo 30 de octubre en plena guerra arancelaria.