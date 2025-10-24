Trump amenaza con retirar el apoyo a Israel si se anexiona Cisjordania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, avisó ayer a Israel de que “perderá su apoyo” en caso de anexionarse Cisjordania, después de que el Parlamento israelí aprobara el martes en primera lectura un proyecto para anexionar los territorios ocupados de la zona. “No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y no es algo que pueda hacerse ahora, tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista en la revista Time.

Trump reconoció haber presionado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para firmar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, y también le instó a fortalecer los lazos con los Estados árabes. “Bibi”, dijo Trump refiriéndose a Netanyahu, “no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra”. Trump confirmó que quiere visitar Gaza “pronto”, con el objetivo de impulsar su plan de paz y reconstrucción.

Mientras, el Ejército de Israel sigue bombardeando el enclave pese al alto el fuego. “Se escucharon explosiones potentes en toda la zona”, afirmaron vecinos del área de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, que se encuentra junto a la recién designada como “línea amarilla”, el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro de la Franja, que necesitará unos 6.000 millones de euros para reconstruir su sistema sanitario, según la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Israel dio al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza.

Netanyahu acusa a la oposición de crear discordia con JD Vance

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la aprobación en primera lectura de un proyecto para anexionar Cisjordania del Parlamento israelí –con el voto a favor de solo un diputado del partido de Netanyahu– fue “una provocación deliberada” de la oposición para crear discordia durante la visita al país del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que calificó la votación como “estúpida”. “Es puramente simbólico, un truco, y personalmente insultante”, afirmó.