Emotivo homenaje en València a las víctimas de la dana un año después

Un momento del reconocimiento a las víctimas de la dana, celebrado ayer en el Teatro Olympia. - EFE/ BIEL ALIÑO

El Teatro Olympia de València se llenó ayer por la mañana de emoción, música y memoria en el homenaje impulsado por l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre, que reunió a decenas de personas para recordar a las 229 víctimas mortales que dejaron las riadas del pasado 29 de octubre: “Todavía convivimos con el dolor”.

Los asistentes subieron al escenario del teatro para compartir canciones, cartas y poemas, entre otras formas de recordar a sus seres queridos, mientras se proyectaban los nombres de los fallecidos y fotografías que mostraban el estado en el que quedaron las calles de los municipios afectados. “A pesar del dolor que todavía vivimos, nos reconforta que hoy hayamos podido estar unidos”, expresaronlas asociaciones de víctimas mayoritarias. Entre los momentos más emotivos, la suegra del policía local Rubén Lima leyó una carta escrita por su hija en recuerdo del agente que perdió la vida mientras prestaba servicio en La Torre.

Por la tarde, la duodécima manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana volvió a discurrir por las calles de Valéncia al grito de ‘Mazón dimisión’.

Familiares de víctimas de la dana encabezaron esta protesta, precedidos de tres tractores, con la que culmina un año en el que más de doscientas entidades sociales, cívicas y sindicales han convocado cada mes, en torno al día 29, una manifestación para reclamar la marcha del máximo responsable del Gobierno valenciano por su “negligente gestión” de la catástrofe.

Vandalizan la sede del PP en València

La sede del PP de València amaneció ayer vandalizada con manchas de pintura roja en la fachada del edificio y el mensaje “Tacats de sang fins al coll” en el suelo de la entrada, una acción que fue reivindicada por el colectivo Arran. El partido difundió en sus redes sociales un vídeo en el que muestra estas pintadas y denunció que “es la segunda vez en menos de un año” que este colectivo ataca la sede.