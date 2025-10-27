“Acuerdo preliminar” EEUU-China antes de la reunión de Trump y Xi

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las delegaciones de EEUU y China alcanzaron ayer un “acuerdo preliminar” tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, tras una escalada de las tensiones bilaterales.

En una comparecencia al término de las conversaciones, que tuvieron lugar en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que ambas partes lograron un “acuerdo preliminar” y exploraron “propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas”.

Las negociaciones se produjeron en paralelo a la llegada de Trump a Kuala Lumpur, quien ayer participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Si bien no ofreció detalles concretos sobre ese “acuerdo preliminar”, Li manifestó que el diálogo con EEUU –la quinta ronda desde abril, con la última en Madrid el mes pasado– abarcó “numerosos temas”, entre ellos los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo y la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto.

Unas horas antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró en ese mismo rascacielos que Pekín y Washington han construido unas “bases muy sólidas” para garantizar un “encuentro exitoso” el jueves e en Corea del Sur, entre Xi y Trump.

Por otra parte, Trump anunció un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, una medida que agrava la tensión comercial entre ambos países y que los ha llevado a suspender el diálogo bilateral. El mandatario hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento de los aranceles por un anuncio televisivo promovido por el gobierno de Ontario. En el anuncio utilizó declaraciones del expresidente Ronald Reagan en contra de los gravámenes, algo que, según Trump, estaba sacado de contexto y buscaba influir en la Corte Suprema, que revisará un caso sobre los aranceles impuestos por él.