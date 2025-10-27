Junts rompe con el PSOE por unanimidad y consultará en las bases

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La ejecutiva nacional de Junts per Catalunya ha decidido por unanimidad romper las relaciones con el PSOE por los "incumplimientos" de los pactos acordados en el 2023, según fuentes consultadas. La decisión se ha tomado durante la reunión extraordinaria celebrada este lunes en Perpinyà, que se ha prolongado más de tres horas. La propuesta de ruptura será sometida a votación de la militancia en una consulta prevista por el miércoles y jueves de esta semana, después de que mañana martes se reúna el Consell Nacional.

El líder del partido, Carles Puigdemont, comparecerá hoy mismo a las 17.00 horas para explicar el alcance concreto de esta decisión y las implicaciones que tendrá para los siete diputados de Junts en el Congreso. La maquinaria ya se puso en marcha el domingo, con una reunión entre Puigdemont y la dirección permanente de la formación, y ha continuado este lunes con la convocatoria de toda la ejecutiva nacional a las 10.00 horas.

Dos años de incumplimientos acumulados

Durante los últimos meses, Junts ha denunciado repetidamente la falta de avances en las carpetas acordadas en el 2023 para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. El último desacuerdo se ha producido esta misma semana, cuando el gobierno español descartó volver a presentar la oficialidad del catalán en la UE hasta tener la unanimidad de los 27 estados miembros. Aunque La Moncloa ha comunicado un reciente acuerdo con Alemania sobre esta cuestión, parece que no ha sido suficiente para la formación de Puigdemont.

El partido también critica que la ley de amnistía no se ha aplicado efectivamente a causa del bloqueo de los magistrados del Tribunal Supremo en el caso de los líderes independentistas. Aunque reconocen que los obstáculos provienen principalmente del poder judicial, reprochan al gobierno de Sánchez no haberse enfrentado con más contundencia. Además, lamentan que "la amnistía política" no se ha completado, con una reunión entre Puigdemont y Salvador Illa que llegó "tarde" y un encuentro con Sánchez que todavía no se ha concretado, aunque el presidente español afirmó el jueves pasado que se produciría "cuando toque".

Otros pactos tampoco han adelantado como se esperaba, como la proposición de ley para delegar competencias de inmigración a la Generalitat, que fue rechazada en el Congreso por el voto en contra de Podem. También están bloqueadas varias iniciativas legislativas en materia de multirreincidencia y contra la ocupación de viviendas.

La militancia decidirá el futuro del acuerdo

Según la dirección de Juntos, todos estos incumplimientos han generado una nueva desconfianza en las relaciones con los socialistas. La situación se ha complicado todavía más con el encarcelamiento de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, que era el principal interlocutor con el secretario general de Juntos, Jordi Turull. Actualmente, este papel lo está ejerciendo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

No es la primera vez que Junts consulta en sus bases decisiones estratégicas de esta magnitud. En noviembre de 2023, con una participación del 67% de la militancia, el 86,16% de los votantes dio apoyo al Acuerdo de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez, mientras que el 13,83% votó en contra. Previamente, en octubre de 2022, el partido sometió a votación la salida del Gobierno de ERC, con un resultado más ajustado: 55,73% a favor y 42,39% en contra, con una participación del 79,18% de los militantes.