Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya"
Según el presidente de Junts, "no hay confianza suficiente" con el PSOE
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya".
Lo ha dicho en una comparecencia desde Perpignan (Francia) después de reunir este lunes por la mañana la ejecutiva del partido, que ha decidido por unanimidad romper con el PSOE y someter la decisión a votación de la militancia este miércoles y jueves.
"Hemos constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político", y ha recordado textualmente que el proyecto de Junts no tiene por vocación la estabilidad española.
Nacional i internacional
Agències