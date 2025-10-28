Los socialistas apelan al “diálogo” y avisan de que “no hay alternativa”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El PSOE afrontó con “tranquilidad” la decisión de Junts de romper con el Gobierno y apeló al “diálogo” para “encontrar puntos de unión”. “Le corresponde a esa formación política explicar el alcance de las decisiones que pudieran adoptar y hasta dónde las pueden llevar”, declaró la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, que apostó por trasladar “mano tendida” a la formación de Carles Puigdemont, que “es lo que este Gobierno ha hecho desde el primer día”. Montero, además, se mostró confiada de que ambas formaciones coincidirán en asuntos que generen “avances” para la ciudadanía”.

La portavoz del PSOE, la leridana Montse Mínguez, evitó cargar contra Junts y destacó que “vale la pena llegar a acuerdos” con este Gobierno, que “es el mejor para Catalunya y para España”. “Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos. Hay diálogo, mano tendida y negociación, y vale la pena. Vamos a insistir en esto”, remarcó Mínguez.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Diana Morant, advirtió a Junts que deberá elegir entre “esta España que progresa o una de involución, porque no hay alternativa”. Morant afirmó que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado “con la misma ambición” pese a la desaparición de la mayoría de la investidura.

Illa pide sensatez y alerta de las consecuencias

El president de la Generalitat, Salvador Illa, pidió ayer “sensatez” a Junts antes de romper con el Gobierno de Pedro Sánchez. Illa advirtió a la formación de Carles Puigdemont que la alternativa al actual Ejecutivo es “involucionista y regresiva” y reclamó actuar “pensando, antes que nada, en los intereses de los catalanes”. Además, el jefe del Executiu remarcó que la amnistía está aprobada y que el catalán no había estado nunca “tan cerca” de ser oficial en Europa.