Milei arrasa en las legislativas por el apoyo de EEUU y la alta abstención

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, ganó las elecciones legislativas parciales celebradas el domingo, ampliando así el tamaño de su bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En consecuencia, la formación que actualmente ostenta el Ejecutivo consiguió hacerse con más de la mitad de los escaños en juego en las Cámaras Alta y Baja, al obtener trece de los 24 escaños a elegir en el Senado y 64 de los 127 correspondientes a la Cámara de Diputados.

Mejorando todos los pronósticos, Milei sale fortalecido de unos comicios marcados por una tasa de abstención histórica y por la intromisión del estadounidense Donald Trump, que amenazó con cortar la ayuda al país si su gran aliado en Sudamérica no salía victorioso.

Con una participación del 67,9%, de las más bajas desde el regreso del país a la democracia en 1983, y con el 97,2% del escrutinio, LLA se hizo con el 40,8 por ciento de las papeletas, por delante de la formación peronista Fuerza Patria, que se quedó por debajo del 24,3% y 31 escaños, y de otras formaciones con reducidos resultados entre las que solo Provincias Unidas alcanzó el millón de votos, apenas un cinco por ciento del total que le otorga también cinco diputados. En la Cámara Alta, tras la participación del 69,5% del censo y el 94,5% escrutado, el partido de Milei superó el 42,5% de los votos, sobrepasando holgadamente al 23,2% de Fuerza Patria, con seis senadores, mientras que el reparto de escaños lo completan partidos regionales de Entre Ríos, Salta y Neuquén, con uno cada uno.

Tras la lectura de los resultados, las principales figuras del partido y del Gobierno celebraron su elección en un acto protagonizado por el propio Milei, que quiso “darles las gracias a todos los argentinos”. “Desde La Quiaca hasta Ushuaia, el pueblo confirmó su vocación de cambiar el destino de la patria”, aseveró.

Por otra parte, el presidente argentino, Javier Milei, anunció que retrasará la remodelación de su Gobierno, perjudicado por las denuncias de corrupción contra su hermana, que promtió que acometería tras estos comicios.