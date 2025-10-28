Netanyahu ordena reanudar los ataques contra Gaza inmediatamente

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este martes al Ejército que reprenda los ataques contra la Franja de Gaza después de denunciar violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La orden llega en un momento de fuerte tensión en la zona de Rafah, al sur del enclave palestino.

"Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado en el escalón militar llevar a cabo de manera inmediata contundentes ataques a la Franja de Gaza", señala un breve comunicado de la oficina de Netanyahu. Esta decisión se produce poco después de que las tropas israelíes fueran presuntamente atacadas en Rafah y en medio de las polémicas relacionadas con el retorno de los cuerpos de los rehenes.

Después del anuncio del líder israelí, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín en el Qasam, ha informado de que aplazará la entrega de los restos de un rehén encontrado en las últimas horas a la Franja, en el marco de las tareas de búsqueda de cadáveres entre los escombros causados por la ofensiva israelí.

"Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, a causa de las violaciones de ocupación. Cualquier escalada (de Israel) obstaculizará la búsqueda, la excavación y la recuperación de los cuerpos, hecho que retrasará la entrega de los cadáveres a los familiares," ha explicado Hamás, sin precisar cuándo se llevará a cabo el intercambio, según ha recogido el diario 'Filastín'.

La actual situación de los rehenes del 7 de octubre

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 15 cadáveres, por lo cual las autoridades israelíes continúan a la espera de otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron a unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno de Israel. La ruptura del alto el fuego amenaza con agravar todavía más la situación humanitaria en Gaza, donde el conflicto ha entrado ya en su segundo año.