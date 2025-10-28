Trump afirma que le “encantaría” optar a un tercer mandato en 2028

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que le “encantaría” optar a un tercer mandato a pesar de que la Constitución lo impide. Sin embargo, respaldó la idea de que su actual vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028. “Sería un tándem imparable”, dijo.

Trump hizo estas declaraciones poco antes de aterrizar en Japón, en el marco de su gira oficial en Asia. Allí, se reunió con la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, tras visitar y firmar acuerdos en Malasia. Según medios japoneses, Takaichi iba a entregarle palos y pelotas de golf bañados en oro.

Tras Japón, partirá a Corea del Sur donde se reunirá con el líder chino Xi Jinping. Los responsables de Exteriores de EEUU y China, Marco Rubio y Wang Yi, mantuvieron una conversación telefónica sobre los lazos bilaterales y la cumbre de líderes prevista para este jueves, con Pekín insistiendo en la importancia de que ambas partes hagan concesiones para fortalecer la cooperación y cerrar un acuerdo comercial.

Paralelamente, el presidente estadounidense dijo que no se reunirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, “durante un largo tiempo”, en plena escalada de la tensión comercial entre ambas naciones y después de que ambos coincidieran en una cumbre del Sudeste Asiático en Malasia. “No quiero reunirme con él. No me reuniré con él por un largo tiempo”, declaró.

Por otra parte, Trump criticó a Rusia por su lanzamiento de prueba de un nuevo misil a propulsión nuclear y resaltó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, en lugar de probar misiles.