Familiares de víctimas de la DANA reclaman la "verdad" del 29-O

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los familiares de las víctimas de la DANA han reclamado conocer la "verdad" sobre la catástrofe que asoló la Comunidad Valenciana hace justo un año, durante el emotivo funeral de Estado celebrado este miércoles en Valencia. En un acto marcado por la tensión, los afectados han atribuido la tragedia no al fenómeno meteorológico en sí mismo, sino en aquellos que "omitieron su deber" aquel fatídico día de octubre de 2024.

El homenaje, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, ha reunido todas las autoridades españolas, incluyendo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, las cuales ha sido abroncadas duramente durante dos minutos por los asistentes mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Los familiares, mostrando fotografías de los difuntos, le han gritado pidiendo su dimisión y responsabilizándolo directamente de lo que sucedió.

Andrea Ferrari, de 21 años, que perdió su madre en las inundaciones, ha pedido que "prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad" en el acto conmemorativo. Por su parte, Virginia Ortiz ha pronunciado el discurso más contundente afirmando que "es quien omite su deber, sabiendo que la omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", en clara alusión a la gestión de la emergencia que todavía se investiga judicialmente.

El rey Felipe VI cierra el acto

El monarca ha cerrado la ceremonia abogando para seguir indagando "con serenidad" en las causas que provocaron la tragedia. Felipe VI ha subrayado la importancia de esta investigación para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, en un momento en que todavía se buscan respuestas sobre la gestión de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de España.

Una ceremonia cargada de emoción y tensión

El acto ha empezado a las seis de la tarde con la llegada escalonada de familiares y autoridades. Los reyes de España y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han saludado a los representantes de los afectados para expresarles su pésame en una jornada de intensa carga emocional.

Uno de los momentos más significativos ha sido la lectura de los nombres de las 237 víctimas mortales: 229 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. El homenaje ha contado también con actuaciones musicales como "el cant dels ocells" durante la ofrenda floral de los reyes y el Adagio del "Concierto de Aranjuez" al cierre del acto.

Amplia representación institucional en recuerdo de las víctimas

La ceremonia ha reunido los máximos representantes institucionales del Estado: presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, todo el gabinete ministerial encabezado por Pedro Sánchez, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de las comunidades autónomas, especialmente los de las zonas afectadas.

También han participado delegados del gobierno, portavoces parlamentarios y alcaldes de los municipios devastados por la DANA, en un acto que ha querido transmitir el mensaje que las víctimas no quedarán en el olvido y que se dará apoyo a los que vieron sus vidas truncadas por la tragedia.