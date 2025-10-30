La militancia de Junts decide hoy si se rompe con el PSOE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La militancia de Junts decide hoy si avala la decisión de la dirección del partido de romper sus acuerdos con el PSOE, una votación que arrancó ayer a las 10.00 horas y que finaliza esta tarde a las 18.00 horas. El Consell Nacional de la formación aprobó el martes con más del 93% de los votos el acuerdo de la cúpula de someter la ratificación de la decisión a la militancia.

“¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?”, es la pregunta que el partido liderado por Carles Puigdemont realiza a sus bases. La no aplicación total de la ley de amnistía, la no oficialidad del catalán en las instituciones europeas y la no transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat son las principales demandas que Junts considera que el PSOE no ha cumplido.

Pese al mensaje de tranquilidad que los socialistas han intentado trasladar tras la ruptura de la formación independentista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movió ficha ayer en el Congreso al comprometerse a tramitar una proposición de ley de Junts para combatir la multireincidencia, bloqueada desde hace un año por PSOE y Sumar igual que otra iniciativa contra las ocupaciones. “Este Ejecutivo se toma muy en serio la seguridad como bien público”, señaló el presidente español, que admitió que la multireincidencia es “un problema de seguridad”.

Sánchez reconoció que siempre ha sido consciente de la “complejidad parlamentaria” de la Cámara, pero afirmó que, tras la decisión de Junts, mantiene la mano tendida a todos los grupos menos a Vox para construir “mayorías”. El PP ha exigido esta semana al jefe del Ejecutivo que siga los pasos de la presidenta extremeña, María Guardiola, y convoque elecciones anticipadas por sus dificultades para aprobar los presupuestos del próximo año, mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también puso en duda la continuidad del Gobierno.