“La plaza queda pequeña para la infamia que preside la Generalitat”

Las principales asociaciones de víctimas de la dana se manifestaron ayer contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión el día de la catástrofe y su decisión de asistir al funeral de Estado. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, remarcó el “dolor de las ausencias” y cargó contra “quien causó esas ausencias, que continúa de forma inexplicable en el mismo sitio”.

La plataforma Acord Social Valencià llenó el suelo de la plaza de la Virgen de València con 229 mantas térmicas en recuerdo de las víctimas mortales en la Comunitat, en un acto en el que acudieron cerca de quinientas personas, incluidos algunos concejales de Compromís y el PSOE. “Son las mantas con las que se tapaban los cuerpos a medida que iban apareciendo. Esta plaza se va a quedar pequeña para la infamia que todavía sigue presidiendo el Palau de la Generalitat”, explicó Beatriu Cardona, portavoz de la plataforma. Tras seguir durante casi 25 minutos en silencio la colocación de las mantas con los nombres de las víctimas, los asistentes exigieron con cánticos la dimisión de Mazón y reclamaron responsabilidades judiciales.

Acord Social Valencià también organizó una marcha que recorrió el “trayecto de la ignominia” de Mazón el día de la dana en el centro de València para denunciar la “negligencia criminal” del mandatario valenciano, de la Generalitat y del PP. La marcha, que reunió a unas mil personas, empezó en la plaza de la Virgen y siguió hasta el restaurante El Ventorro, donde el president comió con la periodista Maribel Vilaplana antes de llegar al Cecopi a las 20.28 horas.

Durante la marcha los manifestantes llevaron caretas y pancartas contra Mazón, y se oyeron gritos como “no son muertos, son asesinados”, después de cinco minutos de silencio por las víctimas. “Mazón hizo este recorrido cuando tenía que estar trabajando”, denunció Cardona.

Mazón: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

El president valenciano, Carlos Mazón, admitió ayer que “hubo cosas que debieron funcionar mejor” respecto a la gestión de la dana. Así lo dijo en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, en la que señaló que “no es un día para la confrontación” y acordó declarar el 29 de octubre como día de recuerdo de las víctimas de la dana y jornada de luto oficial.

El 20% del comercio y el 6% de la industria ha tenido que cerrar

Las inundaciones por la dana dejaron 229 víctimas mortales y más de 2.600 heridos en València, y provocaron graves daños en infraestructuras. Las consecuencias de la tragedia todavía perduran, y su impacto llega hasta la industria. En la zona cero de la dana –que incluye municipios como Paiporta, Catarroja o Alfafar– había 1.500 empresas industriales antes de la catástrofe, de las cuales el 80% tuvieron que parar su actividad. Un año después, un centenar de empresas industriales (aproximadamente el 6%) han cerrado.

Piden el ticket del parking de la periodista que comió con Mazón

Una acusación particular ha pedido a la jueza que investiga la dana que requiera el ticket del parking al que fueron el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana, tras la comida en El Ventorro el 29 de octubre de 2024. Se trata del abogado que logró que la jueza citara a declarar como testigo a Vilaplana el próximo lunes 3 de noviembre.

La Justicia investiga el proceso de toma de decisiones en el Cecopi el día de la dana –que envió el mensaje Es-Alert a las 20.11 horas– y la actuación de Mazón, que –según las últimas informaciones– acompañó a Vilaplana a su aparcamiento después de la comida. A raíz de esta versión, esta acusación particular reclama a la instructora que requiera el ticket a la periodista o a la empresa de aparcamiento, en caso de que Vilaplana no disponga del mismo, para determinar la hora de entrada y salida de su vehículo.