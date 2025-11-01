El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en efectivo en el PSOE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente solicitó ayer a la Audiencia Nacional que investigue “las incógnitas” existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García y esclarecer si estos pudieron utilizar los mismos para blanquear un dinero de posible procedencia irregular o delictiva, puesto que ni el partido, ni los investigados, ni los trabajadores de la formación que declararon como testigos han esclarecido este asunto. El magistrado del Supremo remitió al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno –que investiga la parte del caso Koldo que no afecta a aforados– el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido para tratar de esclarecer esos interrogantes. A juicio del magistrado, que esta semana escuchó las explicaciones del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, hay asuntos que no han quedado “despejados” sobre estos pagos y tampoco hay explicación “suficiente” del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

El magistrado Leopoldo Puente apunta también que el PSOE no comprobaba que los gastos de Ábalos y de Koldo que se compensaban posteriormente no procedieran de dinero obtenido de forma ilícita, con lo que, al compensarlos, se estaría “blanqueando su procedencia”. “Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”, señala Puente. La Audiencia deberá decidir ahora si considera que existen motivos suficientes para abrir una investigación.

Ante esto, el PSOE defendió que todo el dinero en efectivo abonado por el partido tiene una trazabilidad “cierta y legal”, sin “descuadres o liquidaciones no anotadas”. Fuentes de la formación mantuvieron que el comportamiento del partido “ha sido siempre escrupulosamente legal” y que “no cometió ninguna actividad que pueda ser considerada irregular y mucho menos delictiva”. Asimismo, recordaron que el partido siempre ha colaborado con la justicia y “los seguirá haciendo”.

Feijóo dice que la “verdad” de Sánchez no ha durado ni 24 horas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que “la verdad” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado “no ha durado ni 24 horas”, destacando que el Tribunal Supremo está apuntando a “blanqueo” y “financiación irregular”. Así se pronunció después de que el Alto Tribunal instara a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. En este sentido afirmó que “lo que Sánchez veía tan normal el jueves no lo es”. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, señaló que “ya no es el PP el que dice que sobrevuela la financiación irregular sobre el PSOE ” sino que “es el Supremo el que dice que no queda acreditado el origen de esos fondos con los que los socialistas pagaba en metálico a sus cargos públicos”.