La Audiencia Nacional evaluará el estado de salud de Jordi Pujol

La Audiencia Nacional ordenó ayer a la Clínica Médico Forense de este alto tribunal que practique un reconocimiento al expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de cara al juicio que empieza el 24 de noviembre con la finalidad de determinar si está en condiciones de asistir a la vista. La Sala adoptó esta decisión a la vista de los informes aportados por la defensa de Pujol sobre su estado de salud, y con ese informe se decidirá si el expresidente, de 95 años de edad, puede comparecer y defenderse en el juicio sobre la presunta ocultación de dinero en cuentas en Andorra. La defensa del expresident catalán ha aportado tres informes médicos que describen su estado de salud (incluidas sus capacidades cognitivas) para que el tribunal decida si lo ve apto para afrontar el proceso.

La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa a raíz de una denuncia presentada por la expareja del hijo primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para Pujol, mientras que para sus hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, así como multas millonarias. Concretamente, están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. En la causa también estaba investigada la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, ya fallecida. Está previsto que el juicio se alargue hasta el mes de abril.