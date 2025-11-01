La ONU acusa a EEUU de violar el derecho internacional en el Caribe

Trump y Melania inauguran Halloween. El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, entregaron el jueves decenas de dulces a niños disfrazados en la Casa Blanca, como parte de las tradiciones previas a la noche de Halloween. - EFE

Naciones Unidas acusó ayer al Gobierno de Estados Unidos de “violar el derecho internacional” con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas al narcotráfico. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó de “inaceptables” los ataques y llamó a “ponerles fin”.

La ofensiva del Ejecutivo de Donald Trump contra el tráfico de drogas ha dejado al menos 61 fallecidos, los últimos cuatro el miércoles. Según la ONU, las personas a bordo de las supuestas “narcolanchas” fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”.

EEUU ha intentado justificar los bombardeos alegando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado, una calificación que no comparte la ONU.

“Según la escasa información facilitada públicamente por EEUU, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente”, señaló la portavoz de Naciones Unidas Ravina Shamdasani.

Paralelamente, Trump negó estar considerando atacar a Venezuela después de que medios estadounidenses como Miami Herald y The Wall Street Journal reportaron la preparación de una ofensiva contra instalaciones militares venezolanas, que podría darse “en cuestión de días o, incluso, horas”. “No, no son verdad”, aclaró el mandatario ante los medios de comunicación cuando iba a bordo del Air Force One.

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves revocar los aranceles globales anunciados por el Gobierno de Donald Trump contra más de cien países en abril, en una nueva acción simbólica –con el apoyo de varios senadores republicanos– de la Cámara Alta contra la política del mandatario.

Por otra parte, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York detuvo ayer sus operaciones temporalmente debido a la escasez de personal provocada por el cierre del Gobierno federal.