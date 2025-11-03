Al menos 23 muertos por un incendio en México

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Al menos 23 personas, entre ellas cuatro niños, perdieron la vida y más de una docena resultaron heridas como consecuencia de un incendio el sábado en el interior de una tienda en la ciudad de Hermosillo, en el noroeste de México. Fuentes presenciales apuntaron a que el fuego se originó a raíz de una fuerte explosión. Según el diario El Universal, las llamas habrían comenzado en la entrada del establecimiento dejando atrapados a algunos clientes en el interior del local. Las autoridades de Sonora pusieron en marcha una “investigación exhaustiva” para esclarecer las causas del incidente. Entre las posibles hipótesis a considerar están un fallo técnico y la presencia de materiales que podrían ser inflamables. En ese momento, el comercio estaba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.