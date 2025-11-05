Las víctimas de la dana en el Congreso: “A nuestros familiares los mató la mala gestión”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Familiares de víctimas de la dana denunciaron ayer durante la primera sesión de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe la “irresponsabilidad” de la Generalitat Valenciana, empezando por el dimitido presidente Carlos Mazón. “A nuestros familiares no los mató el clima. Los mató la mala gestión”, aseguraron, admitiendo que la dimisión del mandatario autonómico no mitiga su dolor, aunque sí es un “alivio” y que ven “más cerca” su encarcelamiento.

En una desgarradora intervención, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez, quien perdió a su padre en la tragedia de la que se ha cumplido un año, y que afectó especialmente a València, aseguró que la Comisión en el Congreso es “una victoria social aunque “no tenga validez legal para condenar”; ahora falta un paso importante: “Mazón, a prisión”. Álvarez denunció que “a nuestros familiares no los mató el clima, los mató la mala gestión, la falta de respeto por la ciencia, falta de previsión”. A continuación, la vicepresidenta de la asociación, María del Carmen Gil, quien perdió a su suegra en la tragedia, dijo que “lo más grave de todo” es que los responsables políticos “sabían lo que estaba pasando”, como han demostrado informes y llamadas. La mujer, usuaria del servicio de teleasistencia, falleció sin que nadie la avisara de lo que estaba pasando. Para Gil las víctimas han sentido el “desprecio” de la Generalitat y sus socios, en referencia a Vox, que han “ridiculizado” e “insultado” a sus familiares, ya que el propio Mazón les señaló como “activistas al sueldo en una campaña orquestada para llamarle asesino”. Por su parte, Ernesto Martínez, técnico de prevención y familiar de dos de las víctimas, una de ellas la mujer desaparecida cuyo cuerpo aún no se ha encontrado, explicó que las competencias en emergencias “son de las comunidades autónomas”. “Mazón no hizo bien su trabajo; cuando él se fue a comer a El Ventorro sabía que el barranco del Poyo iba lleno de agua”; a esa misma hora, “mi marido y mis hijos ya se habían ido” arrollados por la corriente, denunció entre sollozos Dolores Ruiz.

Todos ellos agradecieron la creación de la comisión, pese al ‘no’ del PP y Vox, y que se decidiera empezar con las víctimas. “Eso nos hace recuperar la confianza en las instituciones”, afirmó Álvarez.

En total serán trece las víctimas que pasarán por la comisión, antes de dar paso a las comparecencias de técnicos y responsables políticos, incluido Mazón.

Moncloa pide un adelanto electoral para “dar voz a los valencianos”

La ministra portavoz, Pilar Alegría, reclamó ayer que la Comunitat Valenciana celebre elecciones, tras la renuncia del president Carlos Mazón, para “no dejarla en manos de Vox”, una opción que reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “El señor Feijóo ha decidido poner en manos de Vox el futuro de la Comunitat Valenciana. Entre dar la palabra a los valencianos y valencianas, o dársela a Vox, ha optado por la ultraderecha”, lamentó Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno añadió que la Comunitat Valenciana “no merece dos años de prórroga indecente. Ya ha perdido suficiente tiempo. Y quienes tienen que decidir el rumbo para su territorio tienen que ser los ciudadanos”. “El señor Mazón no se ha ido, le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas”, aseveró la ministra, que reprochó al líder del PP que durante un año contara con su “ respaldo, cobijo y aplauso”.