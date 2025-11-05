Víctor Torres a Koldo en 2020: “No hay puta manera con Illa”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desahogó con el exasesor ministerial Koldo García en diciembre de 2020 por la negativa del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adquirir tests de antígenos durante la pandemia. En ese momento, Víctor Torres era el presidente canario y trataba de reactivar de forma segura el tráfico en los aeropuertos y, con ello, la economía de las islas.

“No hay puta manera con Illa. Le he pedido un jodido mes de prueba solo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá”, señaló a Koldo el exmandatario isleño, que propuso hablar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más”, advirtió Víctor Torres, que se quejaba de las reticencias de Illa a la contratación de tests de la empresa Eurofins Megalab, vinculada al empresario Víctor de Aldama.

Ayer, Víctor Torres afirmó ser víctima de un “ataque difamatorio” y aseguró que no hay “ninguna actuación delictiva” en el informe de la UCO. “En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente”, remarcó. Además, el ministro anunció que demandará a Aldama por acusarle de cobrar comisiones.

Por su parte, el PP estudia acciones legales contra Víctor Torres por “mentir” en la comisión del caso Koldo.