Dos periodistas tuvieron el correo clave antes que el fiscal general

El periodista de elDiario.es José Precedo reveló ayer al tribunal que tuvo acceso al correo por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 6 de marzo de 2024, seis días antes que él. “Es inocente”, aseguró. Precedo declaró como testigo en el juicio que acoge el Supremo contra el fiscal general, acusado de filtrar un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitía en nombre de su cliente un fraude a Hacienda en busca de un pacto. El periodista, adjunto al director de elDiario.es, dejó claro en varias ocasiones que tuvo acceso a “un pantallazo en papel de ese correo” el 6 de marzo, si bien su fuente no le había autorizado a publicar esa información. En sentido similar se pronunció el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina, que confirmó que la noche del 13 de marzo tuvo acceso al contenido del correo por “tres fuentes distintas”, antes de que García Ortiz lo recibiese.

Antes de la declaración de los profesionales de la comunicación comparecieron el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y quien fuera su secretaria de política institucional y exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que aseguraron que no recibieron de Fiscalía General del Estado “el famoso email” que la defensa de Alberto González Amador envió el 2 de febrero de 2024. La exasesora, que fue quien facilitó a Lobato un pantallazo similar al email que enseñó en la Asamblea de Madrid dijo que el mismo le llegó por “un medio de comunicación”.