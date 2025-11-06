Estrasburgo avala la prisión preventiva de Junqueras, Turull y Sànchez en pleno 'procés'

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala que los tribunales españoles impidieran a Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez salir de la prisión preventiva en pleno 'procés' para “preservar la orden constitucional”. Estrasburgo ha negado que España haya vulnerado el derecho político de los tres independentistas, que habían denunciado a España por las restricciones de participación en las elecciones catalanas de 2017, la constitución posterior del Parlament y los intentos de investidura. El TEDH considera que el Tribunal Supremo aportó razones “suficientes” para justificar la prisión preventiva y que los partidos independentistas pudieron participar en los comicios y proponer candidatos, recordando que Quim Torra (Junts) asumió la presidencia en 2018.

“El Tribunal considera que las autoridades nacionales equilibraron los diversos intereses en juego de una manera que no se pueda calificar de arbitraria ni de vulnerar la libre expresión de la opinión popular”, afirma la sentencia del TEDH publicada este jueves.

Estrasburgo concluye que las restricciones impugnadas “no eran arbitrarias y eran proporcionadas” teniendo en cuenta “la gravedad de los delitos” y la “vulneración de los valores fundamentales del estado de derecho que comportaban”.

Los líderes del ‘procés’ también han recurrido la condena del Tribunal Supremo por el caso del 1-O, pero este caso está pendiente de resolución en Estrasburgo.

Prisión preventiva y elecciones

El líder de ERC, Oriol Junqueras, denunció a España por el hecho de que los tribunales le impidieran asistir a la sesión constitutiva del Parlament y por asistir a la sesión de investidura del presidente de la Generalitat. El republicano denunciaba que se vulneró su derecho a ejercer su mandato como diputado y a expresar su opinión como miembro del Parlament escogido democráticamente.

El actual secretario general de Junts, Jordi Turull, también llevó al TEDH la vulneración del derecho a la libertad, la representación política y un abuso de derecho por parte de las autoridades españolas por su encarcelamiento preventivo como encausado por el referéndum independentista del 1 de octubre del 2017.

Después de las elecciones de diciembre del 2017, Turull fue elegido miembro del Parlament y el 21 de marzo de 2018 fue propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat. Aquel mismo día el juez instructor dictó un auto de procesamiento acusando a Turull y a los otros presos de crímenes de rebelión y malversación. Al día siguiente Turull asistió a la sesión de investidura, pero no obtuvo suficientes votos y se convocó una segunda sesión para el 24 de marzo. El 23 de marzo el juez decretó la detención preventiva por el riesgo de fuga y reincidencia, con lo cual Turull no pudo asistir a la sesión.

Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y número dos Junts en las elecciones del 2017, alegaba en Estrasburgo que se violó su derecho a participar en aquella campaña, asistir al Parlamento y a la investidura. En su caso se le denegó la petición para ir a los actos electorales, hablar con los medios desde la prisión y acceder a más horas de internet. Además, mientras estaba en prisión preventiva se lo propuso dos veces como candidato a la presidencia, pero el Tribunal Supremo las denegó tanto el 17 de abril como el 18 de junio del 2018.

Los tres independentistas recurrieron judicialmente los hechos, pero el Tribunal Constitucional avaló las restricciones defendiendo que fueron proporcionadas. Por eso, Turull, Junqueras y Sànchez fueron al TEDH en última instancia para denunciar las restricciones políticas durante su prisión preventiva.

Turull respeta la sentencia del TEDH pero insiste en que lo encarcelaron por haberse sometido a la investidura

Jordi Turull ha asegurado que "respeta pero no comparte" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que este jueves ha avalado que se impidiera a él, a Oriol Junqueras y a Jordi Sánchez salir de la prisión preventiva. En una atención a los medios después de hacerse pública la decisión, el secretario general de Junts ha insistido que su encarcelamiento, en medio de su propio debate de investidura, "respondía a criterios políticos, a una estrategia política" y que buscaba "decapitar" el independentismo. Y ha añadido: "Si no hubiera optado, seguramente las cosas habrían ido de otra manera". Turull ha dicho que lo volvería a hacer, en referencia a someterse a la investidura en aquel contexto, después de que no pudiera celebrarse la de Carles Puigdemont.

El secretario general de Junts ha afirmado que la sentencia es fruto de "la estrategia de la Abogacía del Estado en todo este recurso, que ha decorado y ha afinado muy jurídicamente lo que fue una decisión política". En este sentido, ha dicho que espero que "no le pase nunca más a nadie, aunque esté en opciones políticas en las antípodas".