Pujol alega que tiene marcadores de alzheimer

La defensa del expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha alegado ante la Audiencia Nacional que el exlíder convergente tiene “marcadores en sangre de la enfermedad del Alzheimer”, según los informes médicos presentados la semana pasada. Pujol se enfrenta a un juicio –que empieza el 24 de noviembre– acusado de tener dinero en Andorra sin declarar, que también afecta a sus siete hijos y a diez empresarios.

Los informes van acompañados de una petición de los abogados de Pujol, que piden que se valore si está en condiciones físicas y mentales de ser juzgado, y en caso afirmativo, que declare manera telemática –dado que el juicio es en Madrid–, a causa de su estado de salud.

Uno de los argumentos esgrimidos es que Pujol tiene “una severa alteración de la memoria verbal que le lleva a confundir hechos y personas”.