La Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, abrirá una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS). Así consta en una providencia de ayer, en la que Moreno explica que la documentación enviada por el Supremo y que ha incorporado a esa pieza separada incluye el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos que analiza esos pagos, así como la información facilitada por el propio PSOE sobre esas entregas.

También recoge las declaraciones prestadas ante el Supremo por el exgerente del partido Mariano Moreno, la empleada Celia Rodríguez, y la empresaria Carmen Pano, que dijo haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE.

Fue el pasado 31 de octubre cuando el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa en el Supremo, instó a la AN a que investigara esos pagos en metálico, al considerar que pudo haber un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido, ni los investigados ni los trabajadores del PSOE que declararon como testigos han esclarecido ese asunto.

Puente recordaba que el informe de la UCO sobre Ábalos reflejaba la existencia de comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico por parte del PSOE en favor del exministro y Koldo que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el partido en la causa. Tampoco vio “suficientemente explicado” por el ex gerente y la trabajadora “el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones en metálico de gastos que satisfacían a Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios”.