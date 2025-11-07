Sánchez vuelve a repetir que acabará la legislatura aunque no se aprueben los presupuestos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez ha reiterado este viernes su compromiso de acabar la legislatura hasta el 2027, aunque sea sin presupuestos, después de que Juntos haya anunciado el bloqueo de todas las iniciativas legislativas del ejecutivo estatal. Durante su visita oficial al Brasil, el presidente del gobierno ha asegurado que el consejo de ministros presentará los presupuestos y que "sudará la camiseta" para negociarlos con todos los grupos parlamentarios excepto Vox. "Con nuevos presupuestos o sin, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que acabe la legislatura en el 2027", ha manifestado Sánchez.

Desde la ciudad brasileña de Belém, donde ha participado en la cumbre de líderes mundiales previa al inicio de la COP30, el líder del ejecutivo estatal ha destacado que los datos económicos actuales avalan el excelente momento que vive España "en términos económicos, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, de proyección internacional y de paz social". Sánchez ha subrayado los éxitos conseguidos por el gobierno en coalición, que ha implementado "políticas muy trascendentes de la mano de sindicatos, patronal y actores territoriales" durante los últimos siete años.

El presidente español ha enfatizado que todo este esfuerzo se ha realizado con "mucha convicción de llegar a acuerdos" y ha recordado que lo ha llevado a cabo "el primer gobierno de coalición de la democracia española", y en minoría parlamentaria. "Todo este esfuerzo de diálogo es la receta que nos ha llevado hasta aquí y la que mantendremos en los próximos dos años de legislatura", ha asegurado Sánchez, reafirmando así su intención de agotar el mandato hasta el 2027.

Confianza en la resolución de los casos judiciales

Interrogado sobre casos judiciales que afectan a su entorno, como el juicio previsto para febrero de 2026 a su hermano por presunto tráfico de influencias y prevaricación, o el proceso judicial actual contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, Sánchez ha defendido firmemente la inocencia de los dos y ha afirmado que "el tiempo pondrá las cosas en su lugar". El presidente ha evitado entrar en más detalles sobre estos procedimientos.