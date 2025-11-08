Confirman el procesamiento de la pareja de Díaz Ayuso

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó ayer el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.

Los jueces avalan así la decisión que tomó en mayo la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el proceso principal contra González Amador, en el que figura procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

Los magistrados rechazan el recurso presentado por González Amador contra la decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias –que se jubiló en agosto– de continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, y en el que la defensa del novio de Díaz Ayuso argumentaba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirse la práctica de diligencias “interesadas en tiempo y forma”.

Tras conocerse el procesamiento, Más Madrid afirmó que ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe que “no puede ganar unas elecciones” con su novio “en la cárcel”.

La confirmación del procesamiento de González Amador se conoce en la primera semana del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso reconoce que este había defraudado dinero a Hacienda. Unos hechos que han derivado en el primer juicio de la historia a un fiscal general, para el que siete acusaciones piden entre cuatro y seis años de prisión, frente a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que solicitan la absolución.

Periodistas, políticos y fiscales han protagonizado la primera semana del juicio, que ha permitido constatar el choque entre las versiones de dos altos cargos de la Fiscalía de Madrid, sin despejar dudas sobre la filtración.